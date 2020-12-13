В ПетрГУ прошел виртуальный День открытых дверей

В субботу потенциальные абитуриенты смогли познакомиться с программами Петрозаводского университета в виртуальном пространстве. Прогуляться по «нереальному» университету можно было из любой точки страны сообщает сайт ПетрГУ.

Виртуальные абитуриенты узнали о приёмной кампании ПетрГУ в 2021 году, стипендиальных программах и социальных гарантиях. Отдельно были подготовлены стенды образовательных институтов вуза с направлениями подготовки, количеством мест и проходными баллами.

Перемещаться по площадкам участники могли самостоятельно.