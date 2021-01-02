В первый день нового года женщина из Пудожа родила двойню

Хорошие новости на своей странице в соцсети разместил тот, от кого этого ждали меньше всего – министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За первые сутки наступившего года в Карелии появились на свет 12 новорожденных – в Петрозаводске, Костомукше и Медвежьегорске. В Республиканском перинатальном центре родилось 9 малышей: 6 мальчиков и 3 девочки, в том числе девочки-двойняшки у женщины из Пудожа,

– пишет министр.

В прошлом году в республике, по предварительным данным, родилось 5156 детей, в том числе 3656 – в перинатальном центре.

Михаил Охлопков приводит слова благодарности петрозаводчанки Дарьяны в адрес карельских медиков.

«Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам родового отделения на Луначарского! Лучшие специалисты в своей области, компетентные, внимательные, заботливые, никто грубого слова не скажет, даже самым капризным пациентам, всегда поддержат, успокоят, все чётко и понятно объяснят, ответят на все волнующие вопросы в столь непростой для беременных женщин ситуации. А забота и любовь, которую дарят всем пациентам - одно из лучших лекарств! Отдельно хочется отметить незаменимых акушеров-гинекологов: Гасанову Наталью Иванову, Хамула Елену Владимировну и Валивач Екатерину Николаевну! Что, если бы не Вы...? Ваш труд - бесценен и не существует стольких слов благодарности, которых вы заслуживаете! Спасибо вам огромное!»,

– пишет женщина.

Фото со страницы Михаила Охлопкова