02 января 2021, 17:52
Общество

Петрозаводским любителям вечерних прогулок сделали подарок

На Тропе Ивана-царевича теперь работает уличное освещение

Благоустройство общественной территории на Древлянке успешно завершено, сообщает городская администрация.

На Тропе Ивана-царевича теперь можно гулять по вечерам. Вдоль аллеи установлено более 70 опор, на которых смонтированы светодиодные фонари. Обслуживанием уличного освещения на на данной территории займётся МУППЭС.

Благоустройство территории в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» выполнило ООО «Онего-строй». По муниципальному контракту гарантия на работы составляет три года. Весной специалисты администрации проведут обследование объекта после зимней эксплуатации. В случае обнаружения дефектов, подрядчик должен будет их устранить.

Фото с сайта городской администрации

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Метки: 
Петрозаводск
новости петрозаводска
«Тропа Ивана-царевича»
Древлянка
«Комфортная городская среда»
Благоустройство территории
городская администрация
Администрация города