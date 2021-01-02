Петрозаводским любителям вечерних прогулок сделали подарок

Благоустройство общественной территории на Древлянке успешно завершено, сообщает городская администрация.

На Тропе Ивана-царевича теперь можно гулять по вечерам. Вдоль аллеи установлено более 70 опор, на которых смонтированы светодиодные фонари. Обслуживанием уличного освещения на на данной территории займётся МУППЭС.

Благоустройство территории в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» выполнило ООО «Онего-строй». По муниципальному контракту гарантия на работы составляет три года. Весной специалисты администрации проведут обследование объекта после зимней эксплуатации. В случае обнаружения дефектов, подрядчик должен будет их устранить.

Фото с сайта городской администрации