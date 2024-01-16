16 января 2024, 16:30
В парке отдыха Петрозаводска установят новое колесо обозрения
Парк культуры и отдыха готовится к открытию нового сезона
В петрозаводском парке культуры и отдыха к открытию сезона установят новое колесо обозрения. Старый аттракцион прослужил 33 года, он уже демонтирован. К установке нового приступят в феврале.
Руководство парка рассказало, что уже переделали помещения билетных касс и службы охраны, обновили летний туалет. В зоопарке поменяли домики для животных. Новые «квартиры» получили альпаки, минибараны, козы, лисы, еноты, вислобрюхие поросята и другие звери.
В парке действует 28 аттракционов: 12 для детей и 16 для взрослых. Сейчас они находятся на консервации.
Сезон в парке планируют открыть 1 мая. Но все будет зависеть от погодных условий. // Фото: фрипик.