16 января 2024, 16:30
Культура

В парке отдыха Петрозаводска установят новое колесо обозрения

Парк культуры и отдыха готовится к открытию нового сезона

В петрозаводском парке культуры и отдыха к открытию сезона установят новое колесо обозрения. Старый аттракцион прослужил 33 года, он уже демонтирован. К установке нового приступят в феврале.

Руководство парка рассказало, что уже переделали помещения билетных касс и службы охраны, обновили летний туалет. В зоопарке поменяли домики для животных. Новые «квартиры» получили альпаки, минибараны, козы, лисы, еноты, вислобрюхие поросята и другие звери. 

В парке действует 28 аттракционов: 12 для детей и 16 для взрослых. Сейчас они находятся на консервации.

Сезон в парке планируют открыть 1 мая. Но все будет зависеть от погодных условий. // Фото: фрипик. 

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новости Карелии
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колесо обозрения
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