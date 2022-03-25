В органном зале Кондопоги зазвучат Бах и джаз

26 марта в 17:00 во Дворце искусств Кондопоги пройдет концерт «Бах и джаз». Эта программа виртуозной органистки Лады Лабзиной уже с триумфом прошла практически во всех городах России, в концертных залах столичных и региональных филармоний. Помимо почитателей классического органного искусства, концерт станет привлекательным и для фанатов джаза.

Популярные произведения и хоральные обработки Баха, оригинальные произведения для органа в джазовом стиле Бройтигама, авторские переложения джазовой музыки Брубека, Бре, Бове, Джоуэла, Уэббера.

Сама заслуженная артистка Татарстана Лада Лабзина – главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье», лауреат международных конкурсов, педагог.

Один из определяющих элементов джаза - импровизация - занимает значительное место в творчестве Лады Лабзиной. В ее концертной программе гармонично соединяются и органный традиционализм Баха, и джазовая свобода.

Жители Карелии получили возможность убедиться в том, что орган остается королем инструментов не только в токкатах, фугах и прелюдиях, но и в регтаймах, и в негритянских спиричуэлс.

Между Бахом и джазом нет никакой пропасти.

Цель музыки — трогать сердца. Я не могу решить ничьих проблем. Но я могу создать музыку, которая подтолкнет людей к решению,

-говорил композитор

Некоторые музыковеды считают, что «весь джаз вышел из Баха». Великий композитор и сам был не прочь сымпровизировать и удивить публику каким-нибудь смелым музыкальным приемом.

От джаза, как и от органа - мурашки по коже, что даже в мессах Баха становятся слышны диссонансы спиричуэлс,

-отзываются о концерте зрители.

Для петрозаводчан, которые хотели бы побывать на концерте «Бах и джаз», организован трансфер . Организаторы рекомендуют позаботиться о билетах заранее.

Отправление автобуса 26 марта от здания филармонии (ул.Кирова, 12) в 15:30 и возвращение обратно после концерта к филармонии.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте или в кассе Дворца искусств.

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