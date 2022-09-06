В Олонецком районе средство передвижения украли с частного двора

В полицию Олонецкого района обратилась 37-летняя жительница одной из деревень. Женщина сообщила, что неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед стоимостью более 10 000 рублей. Средство передвижения она хранила во дворе своего дома, не используя антикражных устройств.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 40-летний житель карельской столицы. Оказалось, в августе он приезжал в район, чтобы встретиться с друзьями. Когда настала пора возвращаться домой, петрозаводчанин решил сэкономить на билете и воспользовался чужим велосипедом.

«Ему пришла идея добраться до города на велосипеде, который он приметил в одном из дворов. По возвращении злоумышленник не стал избавляться от похищенного. В итоге двухколесное средство передвижения было изъято и возвращено владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, максимальная санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,

- рассказали в пресс-службе МВД Карелии. Фото: pxhere.