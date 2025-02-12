В Олонецком районе простились с погибшим на СВО земляком

В среду, 12 февраля, в Олонецком районе простились с участником специальной военной операции Николаем Груздевым. Он погиб при исполнении воинского долга, сообщила районная администрация в своем официальном паблике.

Траурная церемония прошла в селе Видлица, где военного похоронили под залпы почетного караула.

На кладбище собрались родные, близкие, друзья и земляки Николая, а также представители районной и сельской администраций, чтобы отдать последние почести погибшему военнослужащему. // фото: unsplash.com, администрация Олонецкого района