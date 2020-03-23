В Олонце идет суд по делу об нападении на депутата из-за цыплят

Судебный участок Олонецкого района рассматривает дело об угрозе убийством местному депутату. На скамье подсудимых – предприниматель Идрис Хабибулаев. Пострадавшая – Регина Никитина, депутат Олонецкого горсовета и одна из организаторов приюта для собак «Верные друзья». По словам Никитиной, Хабибулаев напал на нее в августе прошлого года. Предприниматель решил, что приютские собаки задушили цыплят из его подсобного хозяйства. И решил поговорить с женщиной так, чтобы она поняла весь трагизм ситуации.

История получила огласку в СМИ, о ней писал паблик «Отражение. Карелия». Как рассказала Регина Никитина, мужчина избил ее возле приюта: он расположен недалеко от принадлежащей ему пилорамы, и где-то там Хабибулаев держал своих цыплят. 8 августа работники обнаружили, что шесть птиц загрызены. Бизнесмен приехал в приют для разбирательства.

«Я повернулась к нему в полоборота и получила сильный удар в висок от которого упала. Он начал меня пинать, тягать за ворот, так что наступало удушье, хватал руками за шею с криками: «Я тебя убью… Придушу…» – описывает нападение Регина Никитина. Потом агрессор погнался за подростком, помогавшим женщине в приюте, но не догнал его и вернулся, чтобы продолжить избиение.

В результате было возбуждено уголовное дело, но не по факту нанесения побоев, а по угрозе убийством. Его сейчас и рассматривает мировой суд Олонца.

Попасть на само судебное заседание журналисту портала «Петрозаводск говорит» не удалось. В судах России ввели карантин из-за коронавируса, и присутствовать в зале могут только участники процесса. Однако беседовать с людьми до заседания, к счастью, нам еще не запретили. Корреспондент спросил Идриса Хабибулаева, что он думает по поводу выдвинутого ему обвинения: избивал ли он Регину Никитину и угрожал ли он ей убийством?

Хабибулаев был словоохотлив. Вины своей он не признает. Убийством женщине он, по его словам, не угрожал, избивать – не избивал. Подтверждение тому – заключение медиков, не нашедших у Никитиной признаков причинения даже легкого вреда здоровью.

– На ровном месте на меня наклеветала эта женщина. Нет ни свидетелей, ничего. Есть одни только слова.

– Можно побить человека, не нанеся его здоровью значимого вреда. Давайте уточним: вы Никитину пальцем не трогали? Или все-таки трогали? – спросил журналист.

– Вот так, двумя пальцами, за плечо взял, – показал обвиняемый. – Мне на самом деле неинтересно: кур убили, барашка зарезали – это для меня ниже достоинства. Я просто хотел с человеком поговорить.

Единственная моя ошибка – то, что я сказал ей: вы лично ответите. Вот в этот момент она села на землю и начала орать – помогите, спасите, меня убивают.

Председатель Олонецкого городского совета Вероника Тихонова рассказывает несколько иное. Она не видела момента избиения, но видела его последствия. Тихонова приехала на место ЧП уже после того, как туда вызвали полицию и скорую помощь. Вид Никитиной поверг ее в ужас.

– Она сидела, платок у нее болтался, шея была расцарапана. Брюки, куртка, все было измазано в грязи. Руки были как-то странно закручены, она не могла их разжать. Приехавшие медики скорой помощи измерили давление, оно зашкаливало, – сообщила журналисту Вероника Тихонова.

Регина Никитина в деталях рассказывает, как ее избивали. Если предположить, что она, как уверяет подсудимый, всё выдумала, придется признать у нее наличие недюжинного литературного таланта.

– Когда первый раз схватил за шею, я выскользнула, и он только царапины оставил. А потом он меня всё за воротник тягал. Он тянет, а ткань мягкая, и она рвется по шву. Я опять упаду. Я тяжелая, ему трудно… Потом схватил за плечи, поставил на колени и пинал в пах. Я завалилась, он начал пинать бок, и я помню, как мокасин приближается и удаляется. Я потеряла сознание. Потом очнулась, его нет. Хватаю телефон, а у меня пальцы скрючены, я их даже разогнуть не могла. Кое-как ткнула в первый попавшийся телефонный номер, это был ныне покойный глава районной администрации Сергей Прокопьев.

В рамках уголовного процесса допрашивали и других свидетелей. В частности, несовершеннолетних, которые 8 августе помогали Регине Никитиной в приюте. На время их допроса обвиняемого попросили покинуть зал заседаний. Порталу «Петрозаводск говорит» известно, что именно говорили дети – процесс шел в открытом режиме, в зале велась аудиозапись. Однако мы в целях защиты подростков не считаем себя вправе публиковать их показания.

Идриса Хабибулаева в Олонце знают. И отзываются о нем хорошо – даже свидетели, выступавшие на стороне обвинения. Говорят, что он вежливый человек, охотно помогавший другим. Более того: обвиняемый помогал и приюту, что подтвердила и Никитина.

– Мы ведь самого начала давали им материал, опилки, матрасы, одеяла… Нормально отнеслись к ним. А в ответ получили это. Она же готова была развязать межнациональную рознь! – заявил Хабибулаев журналисту.

Он также продолжает настаивать, что его цыплят задушили имени приютские собаки.

– 20 лет здесь живем, никаких собак не видели, до тех пор, пока приют не сделали. Подростки-волонтеры пришли, собак распустили в разные стороны, сами пошли неизвестно куда, – жаловался предприниматель. Работники же приюта утверждают, что без присмотра их животные не ходят. Большую часть времени собаки находятся в вольерах, которые расположены в помещении бывшей котельной.

Несмотря на то, что Идрис Хабибулаев трогал Регину Никутину «двумя пальцами за плечо», женщина сейчас переживает психологические проблемы. Ей даже пришлось обращаться к психотерапевту; информацию об этом она просит приобщить к уголовному делу. Следующее заседание по нему состоится 23 апреля.

P.S. Во время заседания, прошедшего 23 марта, произошел неприятный инцидент, не имеющий отношения к уголовному делу, однако являющийся сигналом судейскому сообществу Карелии. Мы уже упоминали, что в связи с эпидемией коронавируса в суды перестали пускать слушателей и журналистов. Тем не менее, в рамках открытого процесса можно вести аудиозапись, о чем говорится в 241 статье УПК России. Желая выполнить свою работу, журналист портала «Петрозаводск говорит» передал Регине Никитиной – участнику процесса – включенный диктофон. Сделано это было открыто, в присутствии судебных приставов, ведь ничего противозаконного в этом нет. Однако судья Екатерина Прокофьева, заметив диктофон примерно в середине судебного заседания, потребовала его выключить. Прокофьева устроила форменный скандал, не поленившись выйти из зала, чтобы заявить журналисту о недопустимости вести аудиозапись без разрешения судьи.

В этой ситуации беспокоят сразу несколько вещей. Во-первых, незнание судьей уголовно-процессуального кодекса. Во-вторых, то факт, что из-за этого незнания судья нарушила право человека, присутствующего на заседании, вести аудиозапись. Говоря проще, судья нарушила закон. В-третьих, сильно тревожит неспособность Прокофьевой усомниться в своей правоте: журналист «ПТЗ говорит» несколько раз сказал, ссылаясь на закон, что аудиозапись вести можно, но судья не потрудилась проверить это, открыв УПК, лежавший у нее на столе.

Любопытно, что это уже второй случай судейского произвола в районах Карелии за короткое время. Так, недавно в Сортавале в суд не пустили журналиста Алексея Владимирова, сославшись на угрозу распространения коронавируса – хотя никаких ограничительных мер на тот момент еще не вводилось. После реакции со стороны Союза журналистов этот инцидент назвали недоразумением. На наш взгляд, недоразумением является тот факт, что в судах работают люди, не знающие законов и не способные к самокритике. При этом они получают гигантские зарплаты и многочисленные льготы. А самое главное – решают судьбы других людей.

Нам хотелось бы получить комментарий председателя Верховного суда Карелии по этому инциденту.

Георгий Чентемиров