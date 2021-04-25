25 апреля 2021, 07:25
Общество

В обновленном бассейне Суоярви идут первые в этом сезоне соревнования

Депутат Андрей Мазуровский предложил создать рабочую группу для контроля за исполнением решений Главы РК

В Суоярви прошла районная отчетная сессия Совета депутатов. В работе сессии принял участие депутат ЗС РК Андрей Мазуровский. Он остановился на некоторых из главных районных проблем, которые силами местных властей решить сегодня сложно. Это оказание ритуальных услуг в Суоярви, ремонт кровли городского физкультурно-оздоровительного комплекса, приобретение водовозной машины для Поросозера. 

В тот же день в возобновившем  работу городском бассейне прошли первые соревнования среди пловцов спортивной школы. В течение одного года здесь продолжался ремонт чаши бассейна.

Несмотря на отсутствие возможности тренироваться дома, в этом сезоне наши спортсмены прекрасно выступали, и на соревнованиях в Калиниграде заняли призовые места, 

- сказала глава Суоярвского района Наталья Васенина. 

 

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Суоярви
Сессия Совета депутатов
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Глава Суоярвского района
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