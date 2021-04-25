В обновленном бассейне Суоярви идут первые в этом сезоне соревнования

В Суоярви прошла районная отчетная сессия Совета депутатов. В работе сессии принял участие депутат ЗС РК Андрей Мазуровский. Он остановился на некоторых из главных районных проблем, которые силами местных властей решить сегодня сложно. Это оказание ритуальных услуг в Суоярви, ремонт кровли городского физкультурно-оздоровительного комплекса, приобретение водовозной машины для Поросозера.

В тот же день в возобновившем работу городском бассейне прошли первые соревнования среди пловцов спортивной школы. В течение одного года здесь продолжался ремонт чаши бассейна.

Несмотря на отсутствие возможности тренироваться дома, в этом сезоне наши спортсмены прекрасно выступали, и на соревнованиях в Калиниграде заняли призовые места,

- сказала глава Суоярвского района Наталья Васенина.