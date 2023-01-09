В небе над Карелией на Рождество появилась фигура Христа

Настоящим рождественским чудом назвали жители Карелии необычное явление, которое появилось на небе 7 января. Фотографию опубликовали в группе «Живу в Карелии» ВКонтакте.

- Удивительное гало на рождественском небе,

- написала пользовательница.

Редкое природное явление наблюдали над поселком Новое Машозеро в Беломорском районе. Гало обычно возникает при очень сильных морозах, сочетающихся с высокой влажностью и ярким солнцем.

На этот раз оно вдобавок сложилось в характерный для Рождества силуэт. // фото: Вера Прокопович «Живу в Карелии»/ВКонтакте