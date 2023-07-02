В научной библиотеке ПетрГУ сокращают сектор редких книг

Заведующая сектором редких книг научной библиотеки ПетрГУ Светлана Новожилова будет работать в июле еще три недели, и на этом сектор прекращает свою работу. Она и ее коллега получили уведомления о сокращении.

Светлана Викторовна Новожилова работает в университетской библиотеке с 1979 года – если бы не сокращение, в следующем году отмечала бы 45-летие трудовой деятельности на одном месте. Из них 28 лет – в секторе редких книг. И это тот случай, когда годы только в плюс, ведь таких специалистов нигде не готовят.

«С редкими книгами мне хотелось работать всегда. Эта мечта осуществилась в 1995 году, когда был создан сектор редких книг (изданных до 1945 г.). Я начала изучать и пропагандировать фонд, еще работая в книгохранении, правда для этого приходилось самой с книгами выходить к студентам: биологам, филологам, историкам»,

- рассказывает Светлана Викторовна.

Окончательное формирование сектора редкой книги завершилось в 2001 году: был определен штат, выделено отдельное помещение с собственным читальным залом, где можно было проводить экскурсии, занятия и делать обзоры. В настоящее время фонд сектора насчитывает более 25 тысяч единиц: здесь рукописные и печатные книги, альбомы, журналы, листовой материал, открытки, денежные знаки. Есть и книжные памятники, изданные до 1830 года.

Что будет со всем этим богатством при сокращении сектора? Почему такой уникальный специалист, как Светлана Новожилова, вдруг стал не нужен руководству ни библиотеки, ни университета в целом?

Даже если фонд редких книг сохранится, и на это место поставят какого-то «нужного» человека, уйдут годы, прежде чем удастся выйти на какой-то минимальный уровень квалификации. Заведующей сектора редкой книги пришлось не только изучать фонды, составлять каталоги, готовить книжные выставки, разыскивать в антикварных магазинах, у частных лиц и на интернет-аукционах раритетные издания, восстанавливать историю (происхождение, принадлежность тому или иному лицу), но и освоить ряд смежных профессий. Много раз Светлана Новожилова посещала мастер-классы по сохранности книжных фондов, а по возвращении учила коллег использовать специальные составы для борьбы с грибком и другими книжными болезнями, изготавливать картонные футляры для старопечатных книг.

Некому будет и проводить экскурсии: сейчас сюда приходят первокурсники всех институтов и школьники. Бывали здесь и важные гости: космонавты Анатолий Иванишин и Сергей Крикалев, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, писатель Алексей Варламов, литературный критик Лев Аннинский и другие. // фото: пресс-служба ПетрГУ