В Надвоицах наращивают количество моделей производимых радиаторов

Завод «Русский радиатор», расположенный в поселке Надвоицы, расширит в 2021 году линейку дизайнов производимых радиаторов с семи до одиннадцати, сообщает сайт «Металлоснабжение и сбыт».

Расширение ассортимента позволит выпускать радиаторы отопления под различные типы и размеры помещений. Кроме того, утверждается, что благодаря конфигурации, новые модели будут превосходить по показателю теплоотдачи аналогичную продукцию большинства конкурентов.

В настоящее время предприятие, открытое на территории опережающего социально-экономического развития «Надвоицы», уверенно работает на рынке. В 2020 году предприятие произвело более 1,4 млн секций готовой продукции. Конечным потребителям было поставлено более 1,2 млн секций, что вдвое больше показателя 2019 года,

– сказал директор по новым проектам РУСАЛа Алексей Арнаутов.

История вопроса

В декабре 2014 года РУСАЛ и «ЭЛСО группа» подписали договор о создании совместного предприятия по производству радиаторов отопления – «Русский радиатор» – на промышленной площадке Надвоицкого алюминиевого завода. Запуск предприятия состоялся в 2016 году. Проект реализуется в рамках стратегии РУСАЛа по перепрофилированию неэффективных предприятий. Объем инвестиций в проект превышает 800 млн рублей. Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Республики Карелия.

Под брендом «Русский радиатор» выпускаются алюминиевые и биметаллические радиаторы для установки в жилых и административных зданиях.

Фото с сайта kareliya.ru