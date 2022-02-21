Из-за взрыва газового баллона в Мурманске погибли двое рабочих

Взрыв газового баллона на складе, расположенном на Восточно-объездной дороге в Мурманске, унес жизни двух человек. Об этом сообщили «Петрозаводск говорит» в следственном отделе СК по Мурманской области .

Информация о хлопке баллона с кислородом поступила на пульт дежурной службы «01» 20 февраля в 16:23. После взрыва на складе произошло сильное задымление. На место происшествия выехали спасатели и два расчета пожарной службы, рассказали в МЧС Заполярья.

«Предварительно установлено, что в результате происшествия погибли двое работников – 35 и 40 лет. Следствием опрашиваются очевидцы, проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего», - пояснили в следственном ведомстве. Фото: murmansk.sledcom.ru