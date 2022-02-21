«Опель» сбил школьника на Куйбышева, водитель уехал с места ДТП

Тринадцатилетний подросток угодил под машину в районе дома №8 на улице Куйбышева в Петрозаводске. Дорожное происшествие случилось 19 февраля в 16:36.

По предварительным данным Госавтоинспекции, школьник вышел на дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого перекрестка. Автомобиль «Опель» наехал на подростка, водитель никуда не сообщил и уехал с места аварии. Школьник получил травму, ему потребовалось лечение.

Сотрудники дорожной полиции установили, что школьника сбила 22-летняя девушка-водитель. Ей грозит лишение прав от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток. (фото pixabay.com, fsHH)