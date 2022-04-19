В Молдавии официально запрещена георгиевская ленточка

Президентом Молдавии пописан закон, запрещающий использовать георгиевскую ленту. Ограничения коснулись также знаков Z и V, используемые для обозначения российской военной техники на Украине, пишет interfax.ru.

При этом Санду подчеркнула, что закон не предполагает запрет на празднование Дня Победы.

«Это не затрагивает нашу историческую память. Наоборот, мы должны и далее чтить и уважать память тех, кто погиб в самой страшной войне XX века. Не менее ста тысяч граждан Молдавии погибли в той войне», - прокомментировала она.

Стоит отметить, что молдавский парламент принял поправки в законодательство, предусматривающие запрет георгиевской ленты, а также символов Z и V. Нарушившим закон гражданам грозит штраф от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (20-40 тысяч рублей), организациям или ведомствам – 9-18 тыс. леев (40-80 тысяч рублей). Издание уточняет, что депутаты от блока коммунистов и социалистов оспорили решение парламента в Конституционном суде. Но суд пока не высказался по этому поводу. Фото: pixabay.