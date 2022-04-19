Петрозаводск и Северное Приладожье свяжут «Орланы»

На майские праздники в связи со спросом назначены рельсовые автобусы «Орланы». Рейсы № 932/931 сообщением Петрозаводск-Горный парк «Рускеала»-Сортавала будут курсировать с 30 апреля по 10 мая.

Отправление из Петрозаводска планируется на 6:20, возвращение - в 22:37. В пути у транспорта предусмотрено шесть остановок – на станциях Эссойла, Суоярви, Маткаселькя, Горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала.

Жители и гости Карелии могут приобрести билеты на рельсовый автобус как в кассах, так и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Фото: gov.karelia.ru.