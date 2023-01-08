В минздраве Карелии опровергли информацию об антисанитарии в больнице

После появившейся в интернете информации о ползающих насекомых в Республиканской инфекционной больнице была проведена дополнительная проверка. Информация не нашла подтверждения, говорится в сообщении.

Все отделения регулярно обрабатываются дезинсекционными средствами. Работы выполняют сертифицированные специалисты специализированной компании разрешенными к использованию в присутствии пациентов препаратами. Такие препараты менее токсичны, поэтому не обеспечивают тотального уничтожения насекомых.

«Избавиться от насекомых можно сильнотоксичными препаратами, но тогда больница должна полностью закрыться на неделю. В разгар сложной эпидемиологической ситуации это недопустимо».



Руководство больницы отмечает, что в отделения поступает большое количество пациентов, в том числе, социально неблагополучных. При поступлении пациентов все их вещи обрабатываются в специальном помещении. Однако некоторые пациенты не разрешают это делать. В результате не исключены заносы насекомых в личных вещах пациентов и в передачах.

По поводу запахов в помещениях больницы сообщается, что они попадают с наружных сетей, не подконтрольных учреждению. В подвалах всех зданий РИБ нет сырости, они регулярно проверяются соответствующими службами и должностными лицами больницы.

За время с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года жалоб от сотрудников и пациентов Республиканской инфекционной больницы не поступало.

В ближайшее время будут проведены внеочередные дезинсекционные мероприятия при строгом соблюдении всех правил санитарно-эпидемиологических требований.