В Минпросвещения высказались о планах по переводу школ на дистанционку

Полного перехода на дистанционное обучение в России не будет. Разговоры о неком голосовании по этой теме в Минпросвещения РФ назвали провокацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так в министерстве отреагировали на большое количество перепостов в соцсетях сообщений о, якобы, голосовании по теме полного перевода обучения на дистант.

Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения - лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности,

- говорится в сообщении.

В Минпросвещения также напомнили, что различные информационные вбросы по этой теме фиксировались и в конце прошлого учебного года.

Отметим, что в Карелии за одни только прошедшие сутки на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены 28 классов в различных школах республики. (Фото yandex.ru)