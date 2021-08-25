В Минпросвещения разъяснили ситуацию с масками для учителей

Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок на уроке нет. Соответствующие решения будут принимать регионы на местах, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишут «Известия».

«У нас на федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет. Каждый регион решает исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, какие решения принимать»,

- сказал министр.

При этом действующие меры, в числе которых социальная дистанция, распределение потоков, не отменены. Кравцов призвал педагогов вакцинироваться, но указал на то, что процедура для учителей остается добровольной. (фото KlausHausmann, pixabay.com)