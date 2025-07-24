В Минприроды напомнили правила посещения лесов в пожароопасный сезон

С 15 июля в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещается использование открытого огня на всех категориях земель — разводить костры, сжигать отходы в бочках и использовать другие источники открытого пламени. Запрещено бросать горящие спички и окурки, так как это может привести к пожару, а также засорять лес мусором.

- Пожалуйста, увозите с собой все отходы. Оставленное стекло может сосредоточивать солнечные лучи и вызвать возгорание. Соблюдение этих правил поможет сохранить леса и безопасность всех граждан,

- обратились специалисты Минприроды Карелии к жителям и гостям республики в официальном паблике.

В Минприроды сообщили, что на 23 июля в Карелии действовало 5 лесных пожаров в Суоярвском округе, Кондопожском, Лоухском и Муезерском районах. К тушению возгораний привлечены сотрудники Карельского центра охраны лесов и представители арендаторов лесных участков по Сводному плану. Продолжается авиапатрулирование для оперативного обнаружения и контроля очагов возгорания. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 29 лесных пожаров, общая площадь которых составляет 108,8 га.

При обнаружении начинающегося пожара следует незамедлительно приступить к его тушению. Самый простой и доступный способ — захлестнуть пламя зелёными ветками. Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

Оперативную информацию по лесным пожарам можно найти в паблике Минприроды Карелии.

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