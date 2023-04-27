В микрорайоне Петрозаводска отключат электричество на два часа

Сегодня в Петрозаводске планируется отключение электричества в микрорайоне Бараний берег. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, электроэнергия будет отключена с 14 до 16 часов.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. Их проведут сотрудники «Прионежской сетевой компании». // Фото: unsplash.com