27 апреля 2023, 08:43
Общество

В микрорайоне Петрозаводска отключат электричество на два часа

Энергетики запланировали провести работы в четверг в карельской столице

Сегодня в Петрозаводске планируется отключение электричества в микрорайоне Бараний берег. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, электроэнергия будет отключена с 14 до 16 часов.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. Их проведут сотрудники «Прионежской сетевой компании». // Фото: unsplash.com

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Петрозаводск
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