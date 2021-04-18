В мэрии рассказали, где будут продавать рассаду и солнцезащитные очки

Администрация Петрозаводска объявила аукционы для желающих продавать рассаду, сувениры и солнцезащитные очки этим летом.

Уличным торговцам предлагают восемь точек. Например, у дома №26 по проспекту Ленина, на Студенческом бульваре, на площади Гагарина у дома №2, на Горького у дома №25 разместятся точки по продаже очков.

Сувенирами будут торговать в двух точках в районе пересечения Онежской набережной и Малой Слободской. Цветочную рассаду можно будет приобрести на улице Древлянка у дома №18 и на Ровио у дома №13.

Заявки от участников аукциона принимают до 6 мая, рассказали в пресс-службе мэрии. Победители смогут торговать с 15 мая по 30 сентября. (фото rinokmoscow.ru)