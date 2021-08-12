В мэрии предупредили об изменении схемы движения на Древлянке

В субботу на Древлянке временно изменится схема движения транспорта. Часть Лососинского шоссе в районе пересечения с улицей Оборонной закроют для проезда 14 августа с 8:00 до 22:00, предупредили в мэрии. Будет организовано реверсивное движение, на перекрестке будет работать регулировщик.

Временные ограничения связаны со строительством Оборонной улицы. Автомобилистов просят быть внимательными.

На участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, на участке улицы Новоселов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена строят двухполосную дорогу с освещением, тротуарами и велодорожкой. Новая магистраль предусмотрена генпланом Петрозаводска. (фото РИА Новости, russian.rt.com)