Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

Водителей массово проверят в Петрозаводске. Рейд Госавтоинспекции по выявлению нетрезвых автомобилистов пройдет в субботу, 7 августа.

В дорожной полиции привели статистику аварий с участием нетрезвых водителей. За семь месяцев в столице Карелии произошло пять дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, шесть человек получили травмы. От управления отстранили 388 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования.

Согласно приведенной статистике, 35 водителей сели за руль повторно в состоянии опьянения. Кроме штрафа, лишения прав, также предусмотрена и уголовная ответственность. Те, кто садятся за руль в нетрезвом виде повторно, могут лишиться свободы. (фото источника)