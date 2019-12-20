В мэрии карельского города появится специалист по гостайне

В горадминистрации Костомукши появится специалист по защите государственной тайны и военно-мобилизационной работе. Об этом стало известно вчера на сессии Совета округа, сообщает сайт «64 параллель онлайн».

Начальник управления делами администрации Оксана Лидич рассказала корреспонденту издания, что введение новой должности обусловлено требованиям закона.

«При проведении проверки одним из контролирующих органов было выявлено, что в структуре администрации такая должность отсутствует, функции по защите государственной тайны возложены на один из отделов. В то время как закон требует, чтобы это была самостоятельная структурная единица»,

- сообщает «64 параллель онлайн».

Глава округа Анна Бендикова добавила, что дополнительного финансирования введение должности не потребуется: в администрации есть не заполненные вакансии и фонда оплаты труда хватит на нового специалиста. В связи с введением новой единицы планируется сократить одну должность в отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. Именно на этот отдел сейчас возложены функции по защите государственной тайны.