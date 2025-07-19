В Медвежьегорске пожарные не позволили дому сгореть

На территории рядом с частным домом загорелся пух. Огонь успел подойти к бане, но пожарные вовремя потушили его, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.

Возгорание началось возле дома по ул. Дорофеева г. Медвежьегорска. На место приехало 4 пожарных. Огонь устранили за полчаса.

В пресс-службе отметили, что пожар успел повредить 50 кв. метров. © «Петрозаводск говорит»