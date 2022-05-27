В массовой драке египтян с россиянами есть пострадавшие и задержанные

В Калужской области произошла массовая драка россиян и египтян – всего 50 человек. Конфликт назревал давно, причина – в грязных туалетах, сообщает ТГ-канал Baza.

Драка случилась вечером 26 мая около общежития института имени Баумана в деревне Пучково. Выясняли отношения 30 египтян и 20 россиян. Соотечественники жаловались на постоянный шум приезжих и на то, что они регулярно засоряли туалеты.

Потасовка началась в стенах общежития, затем переместилась на улицу. В ход пошли трубы, шпателя, даже сковородки. После драки 18 граждан Египта оказались в полиции, еще четыре человека – в больнице. Фото: misanec.ru.