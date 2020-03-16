В магазинах Петрозаводска торговали просроченными пельменями

Специалисты Россельхознадзора провели два магазина в Петрозаводске и выявили ряд нарушений.

В одном магазине продавали просроченные котлеты и пельмени. Претензии возникли к одной упаковке котлет со сроком годности до 15 февраля и девять пачек пельменей, у некоторых из которых срок вышел еще в 2019 году. Вдобавок на пельмени не было ветеринарных сопроводительных документов, сообщает Россельхознадзор.

В другом магазине торговали мясом неизвестного происхождения без маркировки. Вес подозрительной продукции превысил 24 кг. Также в морозильной камере не было прибора контроля температуры. Торговали в магазине свиным рагу, пельменями и сосисками без ветеринарных сопроводительных документов.

Всю вызвавшую сомнения продукцию сняли с прилавком и отправили на утилизацию.

Организацию, которая владеет этими торговыми точками, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Трех продавцов из магазинов оштрафовали на тысячу рублей.