В мае нас ожидают две короткие рабочие недели

В мае россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда. Об этом передает РИА Новости. Так, по решению правительства выходной с субботы 1 января перенесли на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января – на вторник 10 мая.

«Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно»,

- подчеркнули в госинспекции.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на отсутствие причин для снижения зарплат в эти дни работникам, получающим оклад. А тем сотрудникам, у которых оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается договором, соглашением или нормативным актом. Фото: pixabay.