В Лоухской ЦРБ появилось оборудование для ранней диагностики онкологии

В Лоухской Центральной районной больнице в полном объеме заработала «Система эндоскопической визуализации HD 320». В 2021 году эндоскопическая система была частично введена в эксплуатацию в части «Видеогастроскопа», теперь заработал и «Видеоколоноскоп», сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



Это самое современное диагностическое оборудование сочетает оптические технологии и способы цифровой обработки изображений. Оно сохраняет снимок в удобном формате для его увеличения, сравнения с предыдущим результатом, отслеживания динамики протекания заболевания. Применяя в работе функциональное устройство, специалист решает разные клинические задачи, улучшает точность визуализации и создает комфортные условия для пациента.



Что это даёт? Главное – улучшилась доступность оказания медицинской помощи, в частности, диагностика желудочно-кишечного тракта жителям Лоухского района, отмечает Охлопков. Раньше для проведения такой процедуры местным жителям приходилось выезжать за пределы района. То, насколько важна эта диагностика, показывают выявляемые случаи онкологии кишечника, причём запущенные.



Оборудование установлено в Чупинской амбулатории, прием ведет врач-эндоскопист Валерий Юльевич Федоров. // Фото: Михаил Охлопков.