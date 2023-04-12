Песчаные бури в Петрозаводске

С наступлением теплой весны жители Петрозаводска все чаще жалуются на большое количество песка на дорогах, и, как следствие, - клубы пыли. Фотографии «припыленной» столицы и комментарии на эту тему можно горожане публикуют в группе «Подслушано в ПТЗ»

«Это не дым, не туман, не смог. Это пылища, благодаря которой подруга получила астматический приступ».





«Поливальные машины и лопаты отменены? Обеспыливатели где? Видела в городе уборочную технику, поднимающую пыль, насухую перегоняя ее с места на место. То ли скафандр купить, то ли в подъезде гулять...».

«Даже солнце вечером над Октябрьским проспектом было в песчаном облаке! Перспектива летней жизни в городе с грудничком всё безрадостнее…».

«Я не астматик, не аллергик, но даже у меня у здорового человека сегодня перехватило дыхание от поднимающихся клубов песка и пыли в городе! И это я не пешком шла, а ехала в машине».

Горожане отмечают, что такая пыль, смешиваясь с отходами автомобилей, становится крайне токсичной для человека.

Петрозаводчане просят городскую администрацию как можно быстрее организовать уборку песка с дорожного покрытия города. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ".