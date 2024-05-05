В лобовом ДТП в Сортавале серьезно пострадала женщина

Утром 5 мая в Сортавале произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в паблике 38-й пожарно-спасательная части города.

Легковушка Hyundai Solaris и внедорожник Great Wall врезались друг в друга на пересечении улиц Карельская, Кайманова и Выборгского шоссе. Это было около 08:30 в воскресенье.

Из-за поврежденной системы охлаждения один автомобиль задымился, топливо разлилось по проезжей части. На место ЧП приехали пожарные, отключили аккумуляторы машин и смыли с дороги, бензин чтобы не допустить возгорания.

В результате аварии пострадала женщина, ее с многочисленными травмами доставили в Сортавальскую ЦРБ. Причины ДТП, виновник и ущерб от аварии устанавливаются. // фото: 38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала/ВКонтакте