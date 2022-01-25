В лицее № 1 и детском саду № 116 в Петрозаводске снова нет воды

Лицей №1 в карельской столице все еще остается без воды. Причиной стала заморозка на сетях «ПКС – Водоканал», сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Изначально воду в ряде жилых домов и административных зданий на Древлянке отключили в ночь на 24 января.

Потом водоснабжение восстановили, но 25 января в 06:15 для лицея № 1 оно снова стало недоступным. После 09:00 в школу начнут подвозить воду.

В детском саду №116 тоже нет без воды, но там это произошло из-за неисправности внутренних сетей. // Фото: Mikes-Photography/Pixabay.com