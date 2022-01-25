Частная баня сгорела в Олонецком районе

Днем 24 января, в 14 часов 26 минут на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о том, что в поселке Верхнеолонецкий горит частная баня.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселка Коткозеро и поселка Пряжа.

Когда, преодолев расстояние более 20-ти километров, первые пожарные прибыли к месту вызова, огонь в деревянном строении чувствовал себя полноправным хозяином.

Чтобы остановить распространение огня, шестерым пожарным потребовалось 15 минут, затем пожар был ликвидирован полностью.

Но все же баня было значительно повреждена огнем. Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров.

По какой причине произошел пожар и какой нанес материальный ущерб, устанавливают специалисты. // Фото: Skitterphoto/Pixabay.com