Неизвестные пытались поджечь магазин в Костомукше

В понедельник, 24 января, на пульт пожарно-спасательной службы Костомукши поступило устное сообщение от жительницы города о пожаре, произошедшем в 5-ти этажном жилом доме на улице Октябрьская.

Огнем на незначительной площади была повреждена входная дверь магазина, расположенного на первом этаже.

В ходе предварительного расследования было установлено, что возгорание могло произойти на выходных в период с 22 по 24 января, когда магазин был закрыт. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась.

Следы пожара были обнаружены в понедельник, когда продавщица пришла на работу.

Судя по незначительным повреждениям, могло произойти самозатухание огня или его потушили очевидцы происшествия.

По какой причине горела входная дверь магазина, сейчас устанавливают специалисты. Среди рассматриваемых версий, присутствует и умышленный поджог. // Фото: Comfreak/Pixabay.com