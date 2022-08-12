В Лахденпохском районе кабаны уничтожают урожай картофеля

Кабаны стали все чаще выходить к населенным пунктам Карелии. При этом они наносят урон местным жителям. Так, в начале августа в соцсетях жаловались, что возле поселка Элисенвааара Лахденпохского района дикие животные уничтожили урожай картофеля на неогражденном участке. В минприроды Карелии предприняли меры с привлечением охотников.

«По поручению ведомства охотники организуют добычу диких кабанов в районах, наиболее пострадавших от набегов животных. Так, около 26 особей добыты вблизи поселка Хийтола. Всего в Карелии по обращениям граждан отстреляно 60 животных»,

- сообщили в министерстве.

Но в Лахденпохском районе кабаны выходят на дачные участки также со стороны нацпарка «Ладожские шхеры». А в соответствии законодательством, отстрел животных на охраняемых территориях запрещен. При этом специалисты отметили, что в сентябре созреет урожай овса, и дикие парнокопытные перестанут выходить к дачным поселкам.

При этом местным жителям рекомендуют окашивать травы на участках, а также огораживать их, чтобы звери не могли навредить посевам. Также напоминают, что ни в коем случае нельзя их прикармливать и оставлять еду. А в случае выхода диких животных необходимо обратиться к охотинспектору района по телефону: 8 931-702-94-35. Добавим, что сезон охоты на кабана продлится до 31 декабря. Фото: ecology.gov.karelia.ru.