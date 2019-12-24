В Костомукше намерены кремировать животных

На прошедшей сессии городского совета в Костомукше встал вопрос о том, как поступать с ушедшими из жизни домашними (и не только) животными. Об этом пишут «Новости Костомукши».

В частности, депутат Константин Поляков обратил внимание на то, что законодательство запрещает хоронить животных в открытом грунте. Подобные захоронения могут быть крайне опасными и грозить вспышкой заболеваемости: возбудители инфекций, которые могли стать причиной гибели животного, способны столетиями сохраняться в почве.

«Трупы животных относят к биологическим отходам, поэтому они должны уничтожаться в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Выходом из ситуации стало бы приобретение крематора. По словам Константина Полякова, он стоит примерно 160-200 тысяч рублей»,

- сообщает издание.

Уточняется, что председатель Совета Виктор Сахнов и другие депутаты поддержали идею покупки оборудования и обещали помочь с его приобретением.