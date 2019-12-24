Роспотребнадзор разъяснил, как не ошибиться при выборе икры к столу

Россияне привыкли готовить к новогоднему столу разнообразные блюда, выпечку и десерты. У многих на праздничном столе появляются и икра. Как не прогадать с выбором деликатеса к празднику, рассказали специалисты Роспотребнадзора. Лососевую зернистую икру не советуют покупать с рук и в местах несанкционированной торговли.

Также советуют внимательно читать этикетку с названием рыбы, датой изготовления и датой фасовки, сроком годности, условиями хранения, информацией о составе и пищевой ценности, информацией об изготовителе, импортере и уполномоченном изготовителем лица (при наличии). Крышка в жестяной банке с икрой не должна проминаться и не должна быть вздутой.

«Икринки натурального продукта мелкие, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали»,

- говорится в сообщении ведомства.

У натуральных икринок есть ядро, искусственные – однородны. Оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся, натуральные же лопаются при слабом нажатии. Хранить икру следует так, как указано на упаковке.