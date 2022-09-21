В Кондопожском районе злоумышленник поджег жилой дом

О разгорающемся пожаре в жилом доме в одной из деревень Кондопожского района в полицию сообщили бдительные соседи. Быстро прибывшим на место происшествия пожарным удалось ликвидировать пламя, из здания были эвакуированы двое пожилых людей, они не пострадали, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

«В ходе проверки полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. К преступлению оказался причастен 57-летний житель деревни, который дал уже признательные показания»,

- рассказали правоохранители.

Оказалось, что у потерпевших с соседом давний конфликт. Желая отомстить пожилой паре, мужчина облил бензином угол их дома и поджег. Теперь сосед ответит перед законом по статье 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция по которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Фото: pxhere.