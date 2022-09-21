Двое жителей Сегежского района проникли в чужой дом и вынесли ценности

Сегежские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК «Кража» в отношении двух обвиняемых, один из которых является несовершеннолетним. Им может грозить наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы. Материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе СК по Карелии.

По данным следствия, происшествие произошло в июне в поселке Попов Порог. Злоумышленники разбили стекло и через форточку проникли в дачный дом, принадлежащий 47-летнему мужчине. Они похитили имущество и деньги на общую сумму более семи тысяч рублей.

«В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,

- прокомментировали в ведомстве.