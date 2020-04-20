В Кондопоге отец два года насиловал трех приемных дочерей

Житель Кондопоги, 59-летний мужчина, обвиняется в насилии над тремя приемными дочерьми, сообщает Следком Карелии.

Как сообщает ведомство, мужчина в течение двух лет, с 2017 по 2019 год, проживая вместе с приемными детьми, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек.

Младшую дочь «отец» насиловал, используя ее беспомощное состояние, отмечают следователи.

Заведены уголовные дела: п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней).



По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.