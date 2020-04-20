Брат забил сестру-инвалида металлическим костылем

51-летний житель Олонецкого района обвиняется в жестоком преступлении, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в осенью прошлого года пьяный мужчина пришел к своей 44-летней сестре, живущей в поселке Устье Видлицы Олонецкого района. Что произошло между родственниками не уточняется, но известно, что мужчина избил потерпевшую руками, металлическим костылем и деревянной палкой, а затем задушил.

Сестра мужчины имела инвалидность, не могла защитить себя и оказать сопротивление.

Против мужчины заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ, ч. 2 ст. (убийство виновного, находящегося в беспомощном состоянии).

Мужчина заключен под стражу, дело передано в суд, наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.