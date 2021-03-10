В Кондопоге нашли мертвого мужчину в запертой квартире

На пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи. Жильцы дома по улице Пролетарской сообщили, что они не видят свое соседа, и дверь никто не открывает.

Прибывшие вчера вечером к месту вызова пожарные, используя специальный инструмент, вскрыли дверь квартиры.

К сожалению, самые худшие опасения соседей подтвердились. Мужчина был мертв. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Фото с сайта fototerra.ru