10 марта 2021, 07:45
Происшествия

В Кондопоге нашли мертвого мужчину в запертой квартире

Сотрудники правоохранительных органов Карелии проводят проверку по факту смерти

На пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи. Жильцы дома по улице Пролетарской сообщили, что они не видят свое соседа, и дверь никто не открывает.

Прибывшие вчера вечером к месту вызова пожарные, используя специальный инструмент, вскрыли дверь квартиры.

К сожалению, самые худшие опасения соседей подтвердились. Мужчина был мертв. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Фото с сайта fototerra.ru

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Карелия
Кондопога
Пожарные
улица Пролетарская
мертвый мужчина