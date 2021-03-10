10 марта 2021, 07:45
В Кондопоге нашли мертвого мужчину в запертой квартире
Сотрудники правоохранительных органов Карелии проводят проверку по факту смерти
На пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи. Жильцы дома по улице Пролетарской сообщили, что они не видят свое соседа, и дверь никто не открывает.
Прибывшие вчера вечером к месту вызова пожарные, используя специальный инструмент, вскрыли дверь квартиры.
К сожалению, самые худшие опасения соседей подтвердились. Мужчина был мертв. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
Фото с сайта fototerra.ru