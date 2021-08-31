В Кондопоге на улице горел автомобиль

Вечером 30 августа, в понедельник, в Кондопоге случился пожар. Вспыхнул автомобиль на одной из улиц города бумажников, сообщили в МЧС Карелии.

ЧП произошло в 18:41, судя по сообщению на пульт экстренной службы. На место выехали семь огнеборцев и две единицы специальной техники.

Автомобиль вспыхнул около дома № 149 на улице Советов. С огнем спасатели справились за 14 минут, уже в 18:55 машину потушили.

В МЧС напомнили, что о чрезвычайных происшествиях следует сообщать на номер Единой службы спасения «01». С мобильных телефонов надо набирать «112» или «101». // Фото: Alexas_Fotos/Pixabay