31 августа 2021, 07:38
В Кондопоге на улице горел автомобиль
Пылающую машину в городе бумажников тушили семеро спасателей
Вечером 30 августа, в понедельник, в Кондопоге случился пожар. Вспыхнул автомобиль на одной из улиц города бумажников, сообщили в МЧС Карелии.
ЧП произошло в 18:41, судя по сообщению на пульт экстренной службы. На место выехали семь огнеборцев и две единицы специальной техники.
Автомобиль вспыхнул около дома № 149 на улице Советов. С огнем спасатели справились за 14 минут, уже в 18:55 машину потушили.
В МЧС напомнили, что о чрезвычайных происшествиях следует сообщать на номер Единой службы спасения «01». С мобильных телефонов надо набирать «112» или «101». // Фото: Alexas_Fotos/Pixabay