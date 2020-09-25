В Кемском районе обучающиеся имели доступ к запрещенной информации

Кемская прокуратура провела проверку компьютерных классов, работающих в образовательных организациях района, сообщается на сайте прокуратуры Карелии.

Согласно положениям Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и нравственному развитию», помимо прочего, к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости, способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, а также информация, оправдывающая противоправное поведение.

В ходе проверки в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях «Средняя общеобразовательная школа № 2» и «Подужемская средняя общеобразовательная школа» выявлены факты доступа обучающихся к информации, которая запрещена для распространения среди детей. Выявленные обстоятельства несовместимы с образовательным процессом и воспитанием несовершеннолетних в целом.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.