В Кеми женщины украли сапоги из магазина, но это не точно

В ОМВД по Кемскому району поступило заявление о хищении сапог, сообщает МВД по РК.

Продавец магазина описала полицейским двух посетительниц, после ухода которых она обнаружила пропажу пары обуви стоимостью 5 400 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в те же сутки установили личности подозрительных посетительниц.

Женщины приехали из соседнего региона в гости к родственнику и проживали в гостинице. Одна из них пояснила полицейским, что забрала сапоги, так как решила, что их оплатит спутница.

В настоящий момент полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.