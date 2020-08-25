25 августа 2020, 15:18
В Кеми женщины украли сапоги из магазина, но это не точно
Полиция проводит проверку по факту выноса обуви из торговой точки без оплаты
В ОМВД по Кемскому району поступило заявление о хищении сапог, сообщает МВД по РК.
Продавец магазина описала полицейским двух посетительниц, после ухода которых она обнаружила пропажу пары обуви стоимостью 5 400 рублей.
Сотрудники уголовного розыска в те же сутки установили личности подозрительных посетительниц.
Женщины приехали из соседнего региона в гости к родственнику и проживали в гостинице. Одна из них пояснила полицейским, что забрала сапоги, так как решила, что их оплатит спутница.
В настоящий момент полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.