Молодой человек оскорбил полицейских при исполнении в Пряже

17 июля 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками полиции на улице в поселке Пряжа, сообщает СУ СК по РК.

Наряд доставил мужчину в больницу для проведения медицинского освидетельствования, где он позволил себе оскорбительные выражения, унижающие честь и достоинство сотрудников полиции.

Оскорбления в адрес правоохранителей продолжились в здании ОМВД России по Пряжинскому району, куда молодой человек был доставлен для дальнейшего разбирательства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Интересно, что за год до происшедшего обвиняемый уже был осужден за совершение аналогичного преступления.