25 августа 2020, 14:56
Происшествия

Молодой человек оскорбил полицейских при исполнении в Пряже

Год назад хулиган уже был осужден за аналогичное преступление

17 июля 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками полиции на улице в поселке Пряжа, сообщает СУ СК по РК.

Наряд доставил мужчину в больницу для проведения медицинского освидетельствования, где он позволил себе оскорбительные выражения, унижающие честь и достоинство сотрудников полиции.

Оскорбления в адрес правоохранителей продолжились в здании ОМВД России по Пряжинскому району, куда молодой человек был доставлен для дальнейшего разбирательства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Интересно, что за год до происшедшего обвиняемый уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

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Пряжа
поселок Пряжа
СУ СК по РК
Следственный комитет по РК
Следственный комитет РК
оскорбление полицейских