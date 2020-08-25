Мужчина порвал цепочку на шее у ребенка и украл крестик

В дежурную часть полиции Петрозаводска с заявлением о краже обратилась горожанка, сообщает МВД по РК.

Она рассказала, что к сыну на улице подошел незнакомый мужчина и попросил дать ему на время двухколесный велосипед, якобы для ребенка мужчины, чтобы тот прокатился. Сын заявительницы испугался, и отказался.

Тогда незнакомец приблизился и попытался уговорить юного хозяина транспорта.

Мальчик отказался и заметил, что его золотая цепочка лежит на земле. Он подобрал ювелирное изделие и со слезами вернулся домой. Там и выяснилось, что золотой крестик мальчика пропал. Сумма ущерба превысила 4 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность 37-летнего подозреваемого.

Мужчина в тот же день приобрел билеты на поезд и уехал к родственникам в Казань. А через полтора месяца вернулся в Петрозаводск, надеясь, что совершенное им деяние забыто.

Но у вагона его встретили полицейские. Подозреваемый сознался в содеянном. По версии полиции, он порвал цепочку на шее ребенка, а когда мальчик уехал, подобрал крестик.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.