В карельской колонии установили новое камнеобрабатывающее оборудование

Организация, разместившая свое производство на территории исправительной колонии №7 Сегежи, установила новое оборудование на участке камнеобработки. Погрузчик, камнепильное оборудование, полировочный и окантовочные станки приобретены благодаря участию в республиканской программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», сообщили в пресс-службе УФСИН.

«За последние 30 лет данная отрасль претерпела колоссальные изменения, в том числе и в пенитенциарных учреждениях региона. Осужденные способны выполнять высококвалифицированные операции на современном оборудовании. Это позволяет получать востребованные на региональном рынке профессиональные навыки, что безусловно расширяет их шансы на успешную адаптацию после освобождения»,

- пояснил заместитель начальника ИК -7 Владимир Яковлев.

Кроме того, расширение производственных возможностей исправительного учреждения обеспечит новые рабочие места и значительно увеличит объемы выпускаемой продукции. Фото: 10.fsin.gov.ru.