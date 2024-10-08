В карельской деревне умельцы своими силами обустраивают малую родину

Деревушки Верхняя Видлица и Симон-Ннаволок преображаются с каждым годом благодаря трудолюбивым местным жителям. Люди, влюбленные в свою малую родину, стараются сделать ее еще краше и уютнее. Добротные дома и ухоженные дворы, оригинальные заборы – каждый житель деревни старается, чтобы его дом украшал деревенскую улочку.

Кроме того, несколько мужчин провели консервационные работы в часовне в деревне Симон-Наволок: залили фундамент, заменили два нижних венца, установили новый пол, построили пристройку — навес. Удобной стала деревянная дорожка, ведущая к храму. Благодаря их стараниям, преобразились звонница, беседка, установлены качели и детский городок.



Несколько лет назад трудолюбивые и талантливые умельцы установили у моста уютную беседку со столом и скамейками.

«Тот, кто побывал когда-нибудь в Симон-Наволоке, наверняка высоко оценил качество работы мастеров!»

— восхищаются работой умельцев жители деревни.

Люди благодарят Василия Фариева (на снимке вверху) за безвозмездный труд. Про него они рассказывают, что тягу к строительному делу мужчина унаследовал от отца. За плечами у Василия, который работает вместе с племянником Вячеславом, не одна стройка.

Еще один удивительный человек, который готов трудиться бесплатно, Анатолий Ларионов. Мужчина принимал участие в многочисленных уборках территорий часовни, кладбища и Братской могилы воинов, в ремонте часовни (этим летом ремонтировали навес над крыльцом). Недавно в Верхней Видлице он установил навес над почтовыми ящиками жителей деревни — устойчивый, удобный, с ажурными украшениями, с бетонной площадкой и прозрачной крышей.

А еще Анатолий спроектировал оригинальный забор для часовни Покрова Пресвятой Богородицы, что в Верхней Видлице, — со стилизованными маковками церквей и крестами. Вырезал его, а покрасила ограждение белой краской его жена.

Только добрые слова люди говорят и другим мастерам. Мужчины, объединившиеся в дружную бригаду, преображают населенный пункт. Как они признаются, от своего бескорыстного труда они получают радость, умиротворение и благодарность односельчан.

«Про каждого из них можно написать отдельную книгу», — говорят односельчане про своих мастеров – золотые руки. //Фото сообщества «Ylä-Videlen hieru (Верхняя Видлица)



